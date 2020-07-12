الأردن.. رئيس البرلمان يتهم الحكومة بـ"استهداف أسرته"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

اتهم عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، حكومة بلاده بـ"استهداف أسرته والتغول على السلطة القضائية".

جاء ذلك في بيان للطراونة، عقب قرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف شقيقه أحمد، الذي يعد من كبار مقاولي المملكة، بعد إسناد النيابة العامة إليه جناية "الغش في أعمال المقاولة وجنحة هدر المال العام".

وأكد الطراونة على "أهمية إنفاذ التوجيهات الملكية التي تنادي بمحاربة الفساد، لا أن يتم تحويرها من قبل أجهزة في الدولة نحو استهداف مبرمج لرئيس مجلس النواب وأسرته".

وقال إن "ما يجري الآن يعد سابقة خطيرة ويتجاوز شرف الخصومة السياسية وصولا لتشويه معيب لأسرة رئيس مجلس النواب".

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واعتبر الطراونة، أن الخطوة الأخيرة برهنت على أن ما يجري "تغطية لأخطاء الفساد الإداري بالحكومات المتعاقبة عبر اتهامات منظمة دون مسوغ قانوني"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يذكر رئيس مجلس النواب أي أسباب مباشرة لما اعتبره "استهداف من الحكومة لأسرته"، كما لم يشر لأي حوادث اعتقال أخرى لأفراد من أسرته غير شقيقه أحمد.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الأردنية حول اتهامات الطراونة.

جدير بالذكر أن عاهل الأردن عبد الله الثاني، دعا حكومته في أكثر من مناسبة، بمكافحة الفساد، وتحويل كل من تثبت إدانته بالفساد إلى القضاء، وتطبيق القانون على الجميع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.