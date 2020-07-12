أنقرة: استشهاد جندي تركي وتحييد 3 إرهابيين شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، استشهاد جندي، وتحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في اشتباكات بمنطقة عملية "مخلب النمر".

وذكرة الوزارة في بيان، أن "الجندي التركي استشهد بعد نقله للمستشفى، جراء إصابته خلال اشتباكات مسلحة بمنطقة العملية شمالي العراق".

وأضاف البيان أن الاشتباكات أسفرت عن تحييد 3 عناصر إرهابية من منظمة "بي كا كا" الانفصالية.

وأردف: "ندعو بالرحمة لشهيدنا العزيز، ونقدم تعازينا لعائلته وللجيش التركي ولشعبنا".

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وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الدفاع التركية، تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" في غارة جوية بمنطقة العملية.

وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر"، التي انطلقت فجر 15 يونيو.



يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.



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