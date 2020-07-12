أردوغان يهنئ المشري بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس الدولة الليبي

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، خالد المشري بإعادة انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبي لدورة ثالثة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع المشري، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وأفاد البيان أن الجانبين تبحاثا حول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل حل الأزمة القائمة فيها، والوصول في البلاد إلى الاستقرار.

والأحد، انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، المشري رئيسا للمجلس لدورة ثالثة بعد حصوله على 73 صوتا من أصل 132 شاركوا بالتصويت (مجموع عدد أعضاء المجلس الكلي 135).

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وانتخب المشري في أبريل/نيسان 2018، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة لدورة أولى، وأعيد انتخابه لدورة ثانية في ذات الشهر من عام 2019.

والمشري، من مواليد 1967 بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وهو قيادي في حزب "العدالة والبناء" (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا)، قبل أن يعلن المشري في كانون الثاني/ يناير 2019، انفصاله التام عن جماعة "الإخوان"، مع استمراره في العمل السياسي.

وشغل المشري عضوية المؤتمر الوطني العام، أول برلمان بعد سقوط نظام معمر القذافي حيث شغل بالمؤتمر عدة مناصب، من بينها رئاسة لجنته المالية.

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