التوتر يتصاعد.. قوة إسرائيلية تتمركز قرب الحدود مع لبنان

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365

- نصبت خيمة صغيرة قرب السياج التقني شرقي بلدة "ميس الجبل" (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اللبنانية

- بالتزامن مع ذلك حلقت طائرات حربية إسرائيلية على علو مرتفع في سماء جنوبي لبنان

- تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين

تمركزت قوة إسرائيلية، مساء الأحد، قرب السياج التقني على الحدود مع لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة، بأن عددا من جنود الجيش الإسرائيلي نصبوا خيمة صغيرة قرب السياج التقني قبالة محلة "كروم الشراقي"، شرقي بلدة "ميس الجبل"، جنوبي لبنان.

وأشارت أن دبابة إسرائيلية تقدمت أيضا إلى المنطقة ذاتها لحماية القوة المذكورة.

وبالتزامن مع ذلك حلقت طائرات حربية إسرائيلية على علو مرتفع في سماء جنوبي لبنان، وفق المصدر ذاته.

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ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق على الحدث أو أسباب تمركز قواته قرب الحدود اللبنانية، حتى الساعة 19.50 تغ.

وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ويسيطر "حزب الله" اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما، لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.

وتنتشر قوات "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة جنوب لبنان منذ عام 1978، ومن أبرز مهامها استعادة الاستقرار والأمن ومراقبة وقف الأعمال العدائية بالمنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.