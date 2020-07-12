"الإخوان" تهنئ تركيا بعودة آيا صوفيا كمسجد: "خطوة تاريخية"

إسطنبول/ الخليج 365

قدمت جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، التهنئة لتركيا، بإعادة متحف آيا صوفيا، لأصله كمسجد للصلاة، مؤكدة أنها "خطوة تاريخية".

وقال المتحدث باسم الجماعة، طلعت فهمي، في بيان إن "حكم المحكمة العليا في تركيا بإلغاء قرار تحويل مسجد أيا صوفيا إلى متحف، يعيد الحق إلى أصحابه".

وأضاف أن جماعة الإخوان تتقدم بخالص التهنئة للشعب التركي على هذه الخطوة التاريخية.

وأكد أن تلك الخطوة "تؤكد سيادة الشعب التركي على أرضه وممارسته لكافة حقوقه السيادية".

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وتابع: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد على المسلمين كافة حقوقهم المغتصبة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين".

والجمعة، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

والأحد، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوت الخمس ستقام يوميا في المسجد بشكل منتظم، اعتبارا من الجمعة 24 يوليو (تموز الجاري)".



و"آيا صوفيا" هو صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.