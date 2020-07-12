قطر تضامنا مع البوسنة والهرسك: الجرائم ضد الإنسانية لا تنسى

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

أعرب وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، عن تضامن بلاده مع البوسنة والهرسك ومشاركتها لأحزانها، مع إحياء الذكرى الخامسة والعشرين للإبادة الجماعية في مدينة سربرنيتسا.

وقال "آل ثاني"، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "تذكرنا الذكرى السنوية الـ 25 للإبادة الجماعية في سربرنيتسا بأن الجرائم ضد الإنسانية لا تُنسى أبدًا ولا تُمحى من التاريخ".

وتابع: "نقف متضامنين مع إخواننا في البوسنة والهرسك ونشاركهم أحزانهم وأوجاعهم في إحياء ذكرى ضحايا المذبحة".

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ودخلت القوات الصربية، بقيادة راتكو ملاديتش، سربرنيتسا في 11 يوليو/ تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من جانب الأمم المتحدة.

وارتكبت القوات الصربية، خلال أيام، مجزرة راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 70 عاما، وذلك بعدما سلمت القوات الهولندية العاملة هناك عشرات الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية.

وارتكبت القوات الصربية العديد من المجازر بحق مسلمين خلال حرب البوسنة، التي بدأت في 1992 وانتهت 1995 بتوقيع اتفاقية "دايتون"، وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.