غزة.. إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين وتعتقل 22 في 6 أشهر

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

وثق مركز حقوقي، مقتل 6 فلسطينيين في قطاع غزة واعتقال 22 آخرين على يد القوات الإسرائيلية، منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في تقرير أصدره مركز "الميزان لحقوق الإنسان" (فلسطيني غير حكومي)، الأحد، حول الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال المركز، إن "الاحتلال الإسرائيلي قتل 6 فلسطينيين بغزة في ظروف لم يتخللها أي تهديد على حياة جنوده، وجرح 38 آخرين، واعتقل أيضا 22 فلسطينيا".

ووقعت غالبية عمليات القتل والإصابات والاعتقالات خلال استهداف القوات الإسرائيلية للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، ومتظاهرين قرب حدود غزة ضمن "مسيرات العودة".

وانطلقت "مسيرات العودة" في مارس/ آذار 2018، واستمرت حتى بداية العام الجاري، وكان يشارك فيها المئات من الفلسطينيين للمطالبة برفع الحصار عن غزة.

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وأضاف المركز الحقوقي، أن "الاحتلال ارتكب انتهاكات منظمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي، تجاه المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في غزة".

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي توغل في العديد من المناطق الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع، واعتدى على صيادي الأسماك الفلسطينيين خلال ممارستهم عملهم في عرض البحر.

ودعا المركز إلى "رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على غزة".

وشدد على ضرورة "توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية".

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.