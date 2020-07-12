ليبيا.. الجيش يقرر إنشاء "قوة مشتركة" لمواجهة العصابات المسلحة

طرابلس/ الخليج 365

قرر الجيش الليبي، إنشاء "قوة مشتركة" بمهام من بينها تأمين المنطقة الغربية والقبض على العصابات المسلحة.

جاء ذلك في بيان للجيش، نقلته قناتا "ليبيا الأحرار"، و"فبراير"، عبر حسابهما بتويتر، الأحد.

وأعلن الجيش في البيان أنه "قرر تشكيل قوة من الوحدات المشاركة في صد العداون على مدينة طرابلس (المعروفة باسم) بركان الغضب، بقوام 500 فرد من كل منطقة وتسمى القوة المشتركة".

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وتهدف القوة إلى تنفيذ مهام بينها "تأمين مداخل ومخارج المنطقة الغربية وضبط حركة الآليات والأسلحة، وإخلاء المقرات العامة والخاصة من المجموعات المتمركزة خلافا للقانون وتسليمها للجهات الرسمية".

وتشمل مهام القوة المشتركة أيضا "القبض على العصابات المسلحة التي تهدد المؤسسات العامة والخاصة ومصادرة الآليات والأسلحة".

كما تتضمن مهامها مكافحة ظاهرة تهريب الوقود والسلع التموينية والهجرة غير النظامية وكل ما يتعلق بذلك، وإزالة المباني العشوائية ومنع التعدي على الأراضي العامة، فضلا عن أي مهام أخرى تكلف بها".

وشنت مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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