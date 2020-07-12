كورونا.. فلسطين تمدد إغلاق 4 محافظات بالضفة

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الأحد، تمديد إغلاق 4 محافظات في الضفة الغربية المحتلة لمدة 4 أيام، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقال ملحم، خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، إنه تقرر تمديد إغلاق محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب) ورام الله (وسط) ونابلس (شمال)، لمدة 4 أيام.
وأضاف أن الحكومة قررت أيضا، تمديد منع التنقل بين محافظات الضفة الغربية، لمدة أسبوعين، وإغلاق المخيمات والقرى والأحياء التي ينتشر فيها الفيروس.
وأشار أن الحكومة تعمل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمواجهة الفيروس في مخيمات الضفة.
وذكر ملحم، أن الحكومة قررت تشكيل غرفة عمل مشتركة لمساندة وزارة الصحة، في مواجهة الوباء، بقيادة رئيس الوزراء محمد اشتية، وتضم قائدي الشرطة والأمن الوطني، دون مزيد من التفاصيل.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة إغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس لمدة 5 أيام، بعد تصاعد الإصابات بالفيروس.
وحتى الأحد، سجلت فلسطين 7 آلاف و37 إصابة بكورونا، بينها 37 وفاة، و1116 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفق وزارة الصحة.
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