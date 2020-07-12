شكرا لقرائتكم خبر عن تعهدت بحماية بيانات المستخدم..خدمة تسجيل دخول آبل إلزامية في تطبيقات «IOS» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أشارت شركة أبل إلى أنه يكفي استعمال عنوان البريد الإلكتروني لمعرف أبل Apple ID وكلمة المرور المرتبطة به للقيام بتسجيل الدخول في الخدمات ومواقع الويب والتطبيقات الخاصة بالشركات الأخرى، عندما تتضمن هذه المواقع خدمة “تسجيل الدخول بواسطة أبل” (Sign in with apple).

وأصبحت هذه الخدمة إلزامية في جميع التطبيقات المخصصة لنظام أبل “آي أو إس” بدءاً من الأول من يوليو (تموز) الجاري، وبمجرد أن يدمج التطبيق خدمة تسجيل دخول أخرى على الأقل، مثل خدمة تسجيل الدخول بواسطة حساب فيس بوك أو غوغل، فيجب عليه اعتماد خدمة أبل.

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وبدلاً من ذلك يمكن لمطوري تطبيقات “آي أو إس” عدم تضمين أية خدمات لتسجيل الدخول على الإطلاق.

وتعرف مثل هذه الخدمات باسم وظيفة تسجيل الدخول الموحد Single Sign-on، والمعروفة اختصارا باسم (SSO)، وتعمل هذه الوظيفة على توفير عبء عمليات تسجيل الدخول المزعجة، ولكن غالباً ما يدفع المستخدم من بياناته نظير هذه الراحة، ولكن شركة أبل تعهدت بحماية بيانات المستخدم وعدم تتبع أي أنشطة على الويب، مع عدم إنشاء أية ملفات تعريف شخصية “بروفايل” بشأن طريقة استعمال خدمة تسجيل الدخول.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدم، حسب الرغبة، إخفاء عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بمعرف أبل Apple ID عن الشركات الأخرى؛ حيث تقوم شركة أبل في هذه الحالة بإنشاء عنوان بريد إلكتروني لمرة واحدة، وبعد ذلك يتم إعادة توجيه الرسائل المرسلة إلى هذا العنوان إلى صندوق البريد الوارد المرتبط بمعرف أبل Apple ID.

وتتطلب وظيفة “تسجيل الدخول بواسطة أبل” تحقيق شرطيين أساسيين؛ حيث يجب أن يتوفر لدى المستخدم جهاز مزود بنظام تشغيل “آي أو إس 13” على الأقل أو حاسوب أبل مزود بنظام التشغيل ماك أو إس 10.15 (كاتالينا)، علاوة على أنه يجب تفعيل وظيفة المصادقة ثنائية العامل لحماية معرف أبل Apple ID.