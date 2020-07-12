لن تصدق.. وفاة عروس أثناء حفل زفافها لسبب لا يخطر على بال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أفادت وسائل إعلام روسية، أن عروساً تبلغ من العمر 25 عاماً توفيت فجأة، أثناء إقامة حفل زفافها في موسكو، بعدما أصيبت الفتاة بعارض مفاجئ في الحفل، ولم يتمكن الأطباء من مساعدتها وإنقاذ حياتها.



Advertisements

وذكرت أن حادثة الوفاة المفاجئة حصلت بسبب الحساسية التي تسببت بها المكسرات التي تم تقديمها للعروس والمدعوين أثناء حفل العشاء، بحسب روسيا اليوم.

وقالت إن العروس المتوفاة كانت تعاني منذ الطفولة من حساسية مفرطة من كل أنواع المكسرات. وقد أبلغ أقارب الفتاة هذا الأمر للموظفين عندما حجزوا أطباقا لإقامة مأدبة الزفاف. لكنه اتضح لاحقا، أن أطباقا من حلويات على الطاولات كانت تحتوي على قطع من المكسرات.

وقال أقارب العروس، إنه قبل وقوع المأساة الفاجعة، أكلت العروس بضع قطع من الحلويات، وبعدها بدأت تشعر بالاختناق.