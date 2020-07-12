المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا تعيد فرض القوة القاهرة على كل صادرات النفط

وأضافت في بيانها "تدين المؤسسة الوطنية للنفط بشكل صريح الإغلاق المتجدد لصادرات النفط الليبي، وتدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك". وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر قد أعلن أمس السبت استئناف عملية الإغلاق لمدة ستة أشهر بعد السماح بتحميل ناقلة نفط واحدة من المخزون. وكانت صادرات النفط الليبية قد استؤنفت يوم الجمعة 10 يوليو/تموز بتحميل ناقلة النفط كريتي باستيون من ميناء السدرة النفطي.

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