وزير خارجية قطر يتذكر "سربرنيتسا" ويتضامن مع الضحايا 

وقال وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء "تذكرنا الذكرى السنوية الـ 25 للإبادة الجماعية في سربرنيتسا بأن الجرائم ضد الإنسانية لا تُنسى أبدًا ولا تُمحى من التاريخ".

وتابع في تغريدته "نقف متضامنين مع إخواننا في #البوسنة والهرسك ونشاركهم أحزانهم وأوجاعهم في إحياء ذكرى ضحايا المذبحة".

وقامت عناصر من الجيش الصربي بمجزرة في سربرنيتسا التي كانت تحت حماية فرقة هولندية تابعة لقوات حفظ السلام الأممية قوامها 400 شخص، وقتلت ثمانية آلاف بوسني سلموا أسلحتهم بعد أن ضمنت لهم الأمم المتحدة الحماية.

وأدانت محكمة الجنايات الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، عام 2016 زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كاراديتش بارتكاب أعمال إبادة جماعية في سربرنيتسا في العام 1995، وحكمت عليه بالسجن لـ 40 عاما.

وفي 2019 حكمت محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة الجنايات الدولية على رادوفان كاراديتش بالسجن مدى الحياة، بتهمة الجرائم التي ارتكبت بعد سقوط سربرنيتشا.

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وقال رئيس المحكمة العليا فان بروسيت جونسن: "حكمت غرفة الاستئناف على رادوفان كاراديتش بالسجن مدى الحياة".

وأشارت المحكمة إلى أن قوات صرب البوسنة مارست التطهير العرقي بحق المسلمين في المنطقة المذكورة، كما حملته مسؤولية أسر جنود الأمم المتحدة.

يذكر أن رادوفان كاراديتش كان زعيم الحزب الديمقراطي إبان انهيار يوغسلافيا سنة 1990، وأصبح رئيساً لجمهورية الصرب التي أنشئت في 1992، حيث خاض حرباً أهلية دموية ضد الكروات ومسلمي البوسنة من أجل الهيمنة السياسية على كل الأراضي.