3 شركات ناشئة تفوز بمسابقة حاضنة الأعمال «in5»

أعلنت«in5»، حاضنة الأعمال والمنصة الداعمة لرواد الأعمال التي أطلقتها مجموعة تيكوم في عام 2013، عن الفائزين بالمسابقة التي طرحت تحدياً على رواد الأعمال والشركات الناشئة لصناعة منتج مبتكر أو توفير خدمة مبتكرة من شأنها تعزيز استجابة دولة الإمارات لوباء«كوفيد-19» في مجالات التكنولوجيا أو الإعلام أو التصميم.

وأحرزت الشركات الناشئة «Robomask» و«CoviBot Pro» و«Vision Health» التي تتخذ من دبي مقراً لها، المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، حيث فازت هذه المشاريع بعضوية مجانية لدى «in5» فضلاً عن إمكانية الاستعمال المفتوح لمدة 30 يوماً لمختبرات النماذج الأولية والطابعات ثلاثية الأبعاد والمرافق والمعدات الحديثة في«in5» لتبلغ بذلك القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة أكثر من 125 ألف درهم.

وتتضمن العضوية إمكانية الاستفادة من ورش العمل والتدريب والحوارات الحصرية، وجلسات التوجيه والاستشارة المباشرة بإشراف خبراء عالميين، وفرص تعزيز شبكات العلاقات مع رواد الأعمال والمستثمرين.

وقال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام والمسؤول عن«in5»: «لقد أطلقنا هذه المسابقة بهدف تسليط الضوء على الدور المهم الذي تسهم به قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم في حل التحديات الجديدة الناشئة عن وباء كوفيد-19 وتعزيز الجهود العالمية الحالية لمكافحته، كما تأتي المسابقة في سياق التزامنا بدعم المواهب والشركات الناشئة، وخصوصاً في هذه الأوقات الاستثنائية».

وكان فريق «Robomask» الفائز بالمركز الأول والمؤلف من المؤسسين المشاركين محمد إسحاق حسان ومحمد سقيب ماندليك، اقترح فكرة تصنيع كمامة مستدامة ومتطورة تقنياً تقوم بتنقية الهواء بأضواء LED فائقة الصغر تعمل بالأشعة فوق البنفسجية. وتم تصميم الكمامة من مادة ناعمة تعطي شعوراً بالراحة أثناء الارتداء. ومن شأن المتانة التي تحظى بها الكمامة أن تساعد على التقليل من تراكم النفايات الخاصة بمعدات الحماية الشخصية المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل الحيوي، وسوف تساعد على تعزيز مزايا الصحة والسلامة.

وأسس بول أناند شركة «CoviBot Pro» بهدف مساعدة بائعي التجزئة والمطاعم والشركات والمنشآت التجارية على تنفيذ فحوص حرارية فعالة وتعقيم الأيدي وضبط السعات الإجمالية. وتقوم آلة بيع المنتجات التي تعمل بشكل مستقل، بتوزيع المعقمات والقفازات الجراحية والكمامات خلال 20 ثانية، بينما تقوم في الوقت نفسه بفحص حرارة الجسم لكل شخص يدخل مدرسة أو مقهى أو نادياً رياضياً أو أي ساحة عامة.

بدورها قامت ناجية مقصود بتأسيس«Vision Health» وهو عبارة عن تطبيق يعمل على سد الفجوة بين الأجيال المختلفة عبر استقطاب الأفراد من الشباب وكبار السن لتشجيع مبادرات التطوع الخاصة بمكافحة «كوفيد-19» والتي تسعى إلى معالجة مشاعر العزلة الاجتماعية.

وسوف تحظى الشركات الناشئة الثلاث بفرصة تطوير أفكارها من خلال عضويتها في مركز«in5».