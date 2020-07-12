«التربية»: «استعداد» لتطوير مهارات الطلبة في 5 مسارات محورية

كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل برنامج سفرائنا الوطني «استعداد» وأهدافه لتطوير مهارات الطلبة في خمسة مسارات محورية، تضم: البحث العلمي، والإثرائي، وريادة الأعمال، والدبلوماسية، والاستدامة التدريبي الافتراضي الصيفي العام الجاري.

وأفادت بأن إجمالي المسجلين في البرنامج حتى الآن بلغ 2656 طالباً وطالبة، خلال الأسبوع الماضي فقط، بواقع 1902 بالمدارس الحكومية، و252 بالتطبيقية، و502 بالخاصة، فضلاً عن تسجيل 267 طالباً جامعياً، والتسجيل مازال مستمراً.

منظومة افتراضية

واكد حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي، الذي نظمته الوزارة اليوم الأحد، افتراضياً، لإطلاق برنامج «استعداد»، بحضور جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، والدكتورة آمنة الضحاك، الوكيلة المساعدة لقطاع الرعاية والأنشطة، وحصة تهلك، الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، وأحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وعدد من مديري الجامعات الوطنية والمؤسسات، أن الوزارة انتهت من إعداد منظومة افتراضية متكاملة لتعزيز الأنشطة الطلابية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن البرنامج يأتي هذا العام ضمن تلك المنظومة التي تؤكد أهمية تمكين الطلبة، لمساعدتهم على تكوين مهارات حيوية، ستسهم في تشكيل أسس متينة تمكنهم من الانخراط في الحياة الجامعية بكل ثقة واقتدار.

مخرجات تربوية

وأضاف أن البرامج الإثرائية والتخصصية والمهارية التي تطلقها الوزارة سنوياً، خصوصاً في أوقات الإجازات تأتي استكمالاً لمفاهيم ومخرجات تربوية تسعى على مدار العام إلى تكريسها في أذهان الطلبة، عبر المناهج الدراسية والأنشطة اللامنهجية التي تصقل مهارة الطالب.

وذكر أن الوزارة تعمل وفق منهجية تسعى بها إلى تمكين الطالب أكاديمياً ومهارياً بمختلف المحطات الدراسية، سواء التعليم العام أو العالي، فضلاً عن الموازنة بين طموحات الطلبة، وحاجة سوق العمل إلى مختلف التخصصات.

في وقت ركزت الوزارة على تطبيق البرنامج وإتاحته للطلبة، بالتنسيق والتعاون مع 17 جامعة ومؤسسة، بغية إيجاد الإطار التدريبي الخاص بكل مسار، وتوفير المحتوى المهاري الذي يتطلبه كل منها على حدة، لتمكين المتعلمين من اكتساب المهارات اللازمة لمرحلة الدراسة الجامعية، لاسيما أنه يستهدف الطلبة المواطنين وغير المواطنين، من الصفوف 9 إلى 12، وطلبة الجامعات.

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المهارات الحيوية

وأكدت جميلة المهيري التركيز على تطوير برامج صيفية نوعية ترتقي بمعارف الطلبة، وتكسبهم المزيد من المهارات الحيوية التي تصقل شخصياتهم، وتوجه طاقاتهم للاستفادة منها في المراحل التعليمية اللاحقة.

وأوضحت أن الوزارة سعت إلى مواءمة برامجها الصيفية المهارية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وأمانهم استجابة لظروف المرحلة الراهنة، وبما يمكنهم من مواصلة البناء على ما اكتسبوه من معارف، خلال عامهم الدراسي الماضي، عبر الانخراط في البرامج الصيفية المتنوعة المتاحة افتراضياً.

وأشارت إلى أن نجاح الوزارة في إطلاق البرامج الصيفية واستدامتها، يعود إلى التعاون الوثيق مع شركائها من جامعات ومؤسسات وطنية، كان لها الدور الكبير في دعم أبنائنا الطلبة، وتقديم محتويات مهارية وتدريبية وأكاديمية متنوعة تسهم في الارتقاء بمعارفهم.

بناء المعارف

واستعرضت الدكتورة آمنة الشامسي محاور ومسارات «استعداد»، موضحة أنه سيسهم في بناء معارف الطلبة على نحو أوسع وأعمق.

وذكرت أنه تحضيري ومتطلب أساسي للمشاركة في برنامج «سفراؤنا» الدولي الذي تنفذه وزارة التربية سنوياً منذ عام 2016. مشيرة إلى أن الطلبة المتميزين، سيحظون بفرصة المشاركة في البرنامج الدولي وكل المسابقات الوطنية والدولية.

وأكدت أن البرنامج يضم خمسة مسارات متنوعة: الأول البحث العلمي، وهدفه تزويد الطلبة بمفاهيمه ومهارات منهجيته، والخبرة العملية في إجراء الأبحاث العلمية بإشراكهم في تنفيذ مشروع بحثي. والثاني الإثرائي، هدفه تعزيز معارف ومهارات الطلبة في مجالات معرفية تخصصية متنوعة، وتدريبهم على موضوعات علمية مختلفة، مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتات وغيرها.

والثالث، ريادة الأعمال الذي صممته الوزارة لتعزيز قدرات الطلبة، ومساعدتهم على إنشاء مشاريع ريادية ناشئة، وتمكينهم من مهارات الرواد الناجحين.

أما الرابع، الدبلوماسية، فلتطوير معارفهم ومهاراتهم فيها والقيادة ببرامج تعلم إلكترونية افتراضية، إذ يشتمل على محاكاة افتراضية لنموذج الأمم المتحدة، ويركز على التدريب العملي للطلبة على أسس عمل وضوابط وقوانين المشاركة في جلسات الأمم المتحدة.

والمسار الخامس، سينفذ بالشراكة مع مؤسسات رائدة في الاستدامة، ويستهدف البرنامج الذي سيستمر أسبوعين، طلبة التعليم العالي المتميزين في البكالوريوس والدراسات العليا الملتحقين بأحد البرامج المرتبطة بالاستدامة.

وعي مجتمعي

فيما أكدت حصة تهلك حرص وزارة تنمية المجتمع على دعم البرامج التطوعية بمفهومها الوطني الواسع الذي يصنع كفاءات متخصصة في الكثير من المجالات، مشيرة إلى الوعي المجتمعي الكبير بأهمية التطوع وفعاليته في إحداث فرق في مختلف الأزمات التي يمكن أن تواجه المجتمعات. مبينة أن الوزارة تسعى دوماً إلى دعم البرامج التطوعية.

وأشار أحمد الكعبي إلى أن للطاقة بشتى أنواعها دوراً حيوياً ورئيسياً، في الخارطة العالمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وهذا يستدعي التكاتف والتعاون بين كل المؤسسات لتمكين الطلبة من علوم الطاقة على اختلاف أنواعها، ليقودوا في المستقبل دفة هذا القطاع الحيوي بكل ثقة واقتدار.