السعودية... الأمير فيصل بن سلمان يستقبل مدير الجامعة الإسلامية الجديد

ووفقا لصحيفة" عكاظ" المحلية، اليوم الأحد فإن الأمير فيصل بن سلمان أشاد بالدعم والاهتمام الذي توليه سلطات المملكة لقطاع التعليم، مؤكداً أهمية استثمار هذا الدعم في تجويد مخرجات الجامعة الإسلامية وتأهيل خريجيها للإسهام في تنمية وخدمة مجتمعاتهم في أنحاء العالم.
من جانبه أعرب الأمير ممدوح بن سعود بن ثنيان، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما تلقاه الجامعة الإسلامية ومنسوبوها من اهتمام ومتابعة، وعلي توجيهاته التي ستعمل الجامعة على تحقيقها.
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