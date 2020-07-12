رئيس الحكومة المصرية يكشف الهدف من تطوير المناطق الخطرة

وقال مدبولي، إن مصر تهدف إلى إخراج مليون مواطن من هذه المناطق، حسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

واعتبر مدبولي مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مشروعا بهذا الحجم.

وتابع "الرئيس السيسي، كان دوما نصب عينيه أننا لا نريد أن تكون هناك مناطق غير آمنة في مصر".

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ويخدم البرنامج الذي تنفذه مصر 240 ألف أسرة مصرية كانت تقطن في هذه المناطق الخطرة.

ويقول مدبولي:"من خلال هذا البرنامج كان هدفنا دائمًا الذي وضعناه نصب أعيننا هو إخراج هذه الأسر الذي يتجاوز عدد أفرادها أكثر من مليون فرد من براثن ومستنقع الفقر الجهل والتطرف".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة.