عباس يبعث رسالة عاجلة إلى بشار الأسد

وأفادت وكالة "سما"، مساء اليوم الأحد، بأن فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، استقبل، اليوم، زياد أبو عمرو، نائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، الذي نقل له رسالة من الرئيس عباس، تتضمن شرحا لمجمل القضايا التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة "سانا"، مساء اليوم، أن أبو عمرو قد عبَّر عن فخره واعتزازه بزيارة سوريا، التي اعتبرها عنوان النضال العربي، وعماد الخيمة التي تستظل بها القضية الفلسطينية والأمة العربية، قائلا: "إن الذين راهنوا على كسر إرادة سوريا، وإنهاء القضية الفلسطينية أصابتهم خيبة أمل كبيرة".

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وتابع زياد أبو عمرو، أن "الشعب الفلسطيني يقف بكل عواطفه وآماله وانتمائه إلى جانب سوريا، جيشا وشعبا وقيادة، وأن العدوان الأمريكي والإسرائيلي هو عدوان واحد على سوريا وفلسطين، وهناك وحدة نضال بين البلدين الشقيقين والتحديات مشتركة أمام القيادتين، السورية والفلسطينية".

وبدوره، جدد المقداد التأكيد على موقف سوريا، قيادة وشعبا، الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ولا سيما حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مدينا "صفقة القرن" وخطة الضم الإسرائيلية.

وأضاف المقداد أن "نضالنا المشترك ضد السياسات الأمريكية والإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وفي الأراضي الفلسطينية، هو الكفيل باستعادة الحقوق بعيدا عن سياسات الخنوع للإدارة الأمريكية وأدواتها".