لندن.. احتجاجات ضد بيع بريطانيا الأسلحة لـ"التحالف" باليمن

لندن/ الخليج 365

شهدت العاصمة البريطانية، لندن، احتجاجات ضد بيع الحكومة الأسلحة للتحالف العربي بقيادة السعودية، في اليمن.

وتجمع العشرات أمام مبنى وكالة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ثم توجّهوا نحو ميدان البرلمان.

ورفع المحتجّون، لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "العدالة من أجل اليمن"، و"أوقفوا الاعتداءات في اليمن"، مطلقين شعارات "أنقذوا اليمن"، و"قاطعوا الإمارات العربية المتحدة" و"أوقفوا السعودية".

وانتقد المحتجّون بيع دول بينها بريطانيا، الأسلحة للسعودية والإمارات رغم استمرار حرب اليمن، مطالبين الحكومة بوقف بيع الأسلحة.

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وخلال مرور المحتجين من أمام السفارة الإماراتية في لندن، أنزلت سلطات السفارة أعلامها وغطّت اللوحات التي تدلّ عليها.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

وحسب "مشروع اليمن للبيانات"، فقد قتل أكثر من 8700 شخص، بينهم أطفال ونساء، وجرح حوالي 10 آلاف شخص في هجمات التحالف التي استهدفت أيضا مناطق مدنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.