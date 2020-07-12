وفاة رئيس وزراء الصومال الأسبق حسن أبشر فارح

نور جيدي ‎/ الخليج 365

توفي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق حسن أبشر فارح، مساء الأحد، في أحد مستشفيات العاصمة التركية أنقرة.

وقال وزير الإعلام الصومالي محمد عبدي حير، في تصريحات لإذاعة "مقديشو" الحكومية، إن "حسن (77 عاما) توفي بعد صراع مع المرض بأحد مستشفيات أنقرة".

وأضاف حير أن الحكومة الصومالية نقلت الوزير في وقت سابق، إلى تركيا لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية.

والراحل حسن أبشر فارح، شغل منصب رئيس الوزراء في أول حكومة انتقالية للصومال عام 2001، كما تولى منصب عمدة بلدية مقديشو في الحكومة العسكرية التي انهارت عام 1991.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.