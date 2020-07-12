كورونا.. 95 وفاة بالعراق و8 في الجزائر

عواصم عربية/ الخليج 365سجل العراق، الأحد، 95 وفاة بكورونا، فيما رصدت الجزائر 8 وفيات، وأعلنت لبنان والأردن عن إصابات جديدة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 95 وفاة بكورونا، وألفين و312 إصابة، إضافة لتعافي 1645.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 77 ألفا و506، منها 3 آلاف و150 وفاة، و44 ألفا و724 حالة تعاف.

وفي الجزائر، رصدت وزارة الصحة، 8 وفيات، و483 إصابة بالفيروس، فيما تعافت 368 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 19 ألفا و195، منها 1011 وفاة، و13 ألفا و743 حالة شفاء.

من جانبها، سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 166 إصابة، في أعلى معدل يومي للإصابات منذ انتشار الفيروس بالبلاد في فبراير/ شباط الماضي.

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وأشارت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألفين و334، بينها 36 وفاة، و1420 حالة تعاف.

في السياق، أفادت وزارة الصحة الأردنية بتسجيل 3 إصابات، ما رفع المحصلة الإجمالية إلى 1179.

ومن بين الإصابات 10 وفيات، و997 حالة شفاء، وفق ما أعلنه وزير الصحة سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى عصر الأحد، 12 مليونا و935 ألفا، توفي منهم أكثر من 569 ألفا، وتعافى ما يزيد على 7 ملايين و535 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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