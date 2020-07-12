ليبيا.. السراج يوجه سيالة للانضمام لاتفاقيات دولية

طرابلس/ الخليج 365
وجه رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الأحد، وزير خارجيته محمد الطاهر سيالة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى اتفاقيات دولية.
وقال المتحدث باسم الخارجية محمد القبلاوي، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "السراج طلب من سيالة البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام والتوقيع على بعض الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة لها".
وأوضح القبلاوي أن "الاتفاقيات التي طلب السراج الانضمام إليها متعلقة بحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، وحظر الألغام ضد الأفراد، إضافة للبرتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية مناهضة التعذيب".
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت ليبيا المئات من حالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل، وتشريد عائلات بأكملها، على يد مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، وفق تقارير أممية ومحلية ودولية.
كما خلفت مليشيا حفتر عند انسحابها من ضواحي طرابلس الجنوبية، في الآونة الأخيرة، ألغاما وعبوات ناسفة تسببت بقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء وأفراد أمن مكلفين بتفكيك هذه الألغام، وفق تصريحات سابقة لستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا.
ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات عى مليشيا حفتر أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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