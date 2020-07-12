مصر.. إسدال الستار على نزاع قبلي ببراءة 10 متهمين

إسطنبول/ الخليج 365

أسدلت محكمة مصرية، الأحد، الستار على قضية نزاع قبلي جنوبي البلاد، ببراءة 10 متهمين، بعد 6 سنوات من الجلسات وأحكام إعدام أولية بحق 26 متهما.

وأفادت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة بأن "محكمة جنايات أسوان (جنوب) قضت الأحد ببراءة 10 متهمين فى قضية قبيلتي الهلايل والدابودية".

وشهد محيط مجمع محاكم أسوان، تجمع العشرات من قبيلتى الدابودية والهلايل، ترقبا للحكم على 10 متهمين من أبناء القبيلتين، بحسب المصدر ذاته.

وتعود أحداث القضية إلى أبريل/نيسان 2014 حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين أفراد من قبيلتي الهلايل (العربية)، والدابودية (النوبية) استمرت عدة أيام، بسبب شجار بين تلاميذ في مدرسة، وأسفرت عن مقتل 28 من أفراد القبيلتين وإصابة آخرين.

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ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين الـ163 ارتكاب جرائم "القتل والشروع في القتل وحيازة سلاح دون ترخيص وترويع المواطنين".

وفي يونيو/ حزيران 2016، قضت محكمة مصرية جنوبي البلاد، بالإعدام شنقا لـ26 متهما، والسجن المؤبد لـ21، والسجن 10 سنوات لـ3، و5 سنوات لمتهمين اثنين، و3 سنوات لـ10، وبراءة 100 متهم وسقوط الدعوى الجنائية حيال متهم لوفاته.

وفي مايو/آيار 2017، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، بإلغاء أحكام الإعدام والسجن وإعادة محاكمة المدانين.

وفي أغسطس/آب 2019، قررت محكمة مصرية، جنوبي البلاد، تبرئة 53 من الـ63 متهما المتبقين، وأيدت الحكم بحق 10 لعدم حضورهم الجلسات.

ووفق أخبار اليوم، تقدم المدانون العشرة، وهم آخر المتهمين بتلك القضية، بطلب لإعادة محاكمتهم، عقب تسليم أنفسهم، وتوكيلهم لمحامين، قبل أن تبرأهم نهائيا المحكمة اليوم.

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