سيالة يبحث مع نظيره الإيطالي التطورات في ليبيا

طرابلس/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، الأحد، مع نظيره الإيطالي دي مايو، آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي، في تغريدة عبر "تويتر"، أن سيالة ودي مايو بحثا خلال اتصال هاتفي، التطورات على الساحة الليبية، وملف الهجرة غير النظامية.

كما ناقش الجانبان سبل التعاون بين ليبيا وإيطاليا في ملف الهجرة غير النظامية، وخطوات الحكومة الليبية في هذا الملف، والتي كان آخرها افتتاح مركز لمراقبة الهجرة في مالطا.

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وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.

وفي 6 يوليو/ تموز الجاري، افتتح كل من رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، ورئيس وزراء مالطا، روبيرت أبيلا، مركزا بالعاصمة فاليتا للتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير النظامية.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وأوربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

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