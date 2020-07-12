حزب الله العراقي: جاهزون عسكريا لإخراج القوات الأمريكية

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أعلن المسؤول الأمني بكتائب حزب الله العراقية أبو علي العسكري، الأحد، "كامل الجهوزية" للعمل العسكري الواسع لإجبار القوات الأمريكية للخروج من البلاد.

وقال العسكري في بيان: "ليعلم الأمريكان يقينا، أن قرار إخراجهم لا رجعة فيه، ولا تساهل، ولا تجزئة، ولن يستطع أي كان تطمينهم أو حمايتهم".

وأضاف العسكري: "لابد من استمرار المقاومة بالضغط الشعبي والسياسي والإعلامي الأمني مع كامل الجهوزية للعمل العسكري الواسع حتى يرضخ هؤلاء (الأمريكان) القتلة إلى إرادة الشعب".

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وتابع العسكري: "إنهم (الأمريكان) لا يفهمون إلا لغة القوة وكسر والإرادة ونحن لها".

وصّوت البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، من بينها حزب الله العراقي بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيين في العراق بين الحين والآخر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.