الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 3 ارهابيين، بمنطقة حفتانين شمالي العراق، في إطار عملية "مخلب النمر" المستمرة.



وأوضحت في بيان أن "الإرهابيين جرى تحييدهم إثر غارة جوية بدعم من الطائرات المسلحة بدون طيّار".

وأضافت أن "عملية مخلب النمر مستمرة في المنطقة بكل حزم".



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وفي 17 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر"، التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الفائت.



يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.



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