آل مجدع يدشن فعالية “الدراجات الهوائية” بمسار الحبلة السياحي

بمتابعة محافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب آل متعب، دشن رئيس مركز الواديين الأستاذ يحيى آل مجدع، اليوم وبحضور رئيس البلدية الأستاذ متعب آل منصور، وعددا من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية والأمنية، فعالية الدراجات الهوائية، على مسافة 1300 م بمسار الحبلة السياحي ضمن فعاليات صيف المحافظة41. وقد شارك في الفعالية، فريق مجموعة عسير الرياضية، ، فيما قامت الجهة المنظمة، والأفراد المتطوعين بمسح المسار للتأكد من سلامته، وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية قبل بداية الانطلاقة.وفي نهاية الفعالية، التي شاركت فيها الجهات الإسعافية، قام رئيس مركز الواديين بتكريم مجموعة عسير الرياضية والمشاركين.

يُذكر أن عدد المشاركين 31 مشاركاً، من مجموعة عسير الرياضية، فيما تهدف رياضة الدراجات الهوائية إلى الحيويّة، ورفع قدرة الجسم على التحمّل، وزيادة توازنه ومرونته، وتحسين عمل القلب والأوعية الدمويّة،وتحقيق لرؤيه المملكة 2030 بنشر التوعية الرياضية وأهميتها.