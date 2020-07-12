مهرجان البر بمركز بيحان بللحمر ..الإنسان والأرض والعطاء

الخليج – سعيد ابوجلوي : برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أفتتح سعادة رئيس مركز بيحان بللحمر الأستاذ/سامي بن طراد الشهري ، يوم أمس (السبت ) الموافق ١٤٤١/١١/٢٠

مهرجان البر بمركز بيحان بللحمر والذي أقيم بالساحة الشعبية وذلك بحضور عدد كبير من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية بمركز بللحمر والمشائخ والأعيان الذين دعموا هذا المهرجان ووقفوا على انجاحه وتابعوا التجهيزات والترتيبات اللازمة لإقامته كما حضر المهرجان أعداد كبيرة من الأهالي الذين توافدوا لمواكبة هذا الحدث والكرنفال الشعبي الذي يجسّد إرثاً ثقافياً عريقاً ومهرجاناً سياحياً ممتعاً ودعماً قوياً للمنتجات والمحاصيل الزراعية والذي يأتي كمبادرة مجتمعية لتشجيع المزارعين الذين شاركوا في هذا المهرجان واحتفاءً بالأرض المِعطاء التي عاش على ترابها الآباء والأجداد وجادت عليهم بخيراتها ومنتجاتها التي كانت ولا زالت ذات جودة وقيمة غذائية وسوقية عالية،بالإضافة الى أن هذا المهرجان يُمثل مدرسة تراثية تعريفية للأجيال الحاضرة التي لم تعاصر تلك الحقبة المجيدة التي عاشها أجدادهم النبلاء الذين كانوا يعتمدون كلياً في مصدر رزقهم على مقدّرات هذه الأرض ومنتجاتها ، ولذلك كان لهذا المهرجان الأهمية الكبرى التي جعلته بمثابة تظاهرة مجتمعية ثقافية معيارها الإنسان والأرض والعطاء.

ثم قام رئيس المركز والمشائخ والأعيان والحضور بجولة للتعرّف على منتجات المعرض في مهرجان البر ببلحمر واستمعوا الى شرح تعريفيّ قدّمه المزارعون وأصحاب المحاصيل عن أصناف البر وأنواعه ومميزات كل نوع والمواسم التي يزرع فيها والمراحل التي يمر بها كل منتج.

وقد استمتع الزائرون لمعارض هذا المهرجان بالتسوق واستعراض المنتجات والمحاصيل الزراعية التي عرضها المزارعون والتي تمثل أشهر ما تميزت به هذه المنطقة والتي يستمر المهرجان في عرضها لمدة خمسة أيام متواصلة مما يعكس انطباعاً عن مدى اهتمام امير منطقة عسير بإقامة مثل هذه المهرجات واستدامتها ليتم الإستفادة منها على اكبر قدر ممكن.