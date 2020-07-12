العثور على الشاب المتغيب في محافظة عين الجواء وهو بصحة جيدة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية عن تغيب شاب يبلغ من العمر (16 سنة)، وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، فقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي – بفضل الله -، عن العثور عليه في محافظة عيون الجواء بالمنطقة، وهو بصحة جيدة، ولم يلحق به أي أذى أو مكروه ولله الحمد، ويجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه لذويه.

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