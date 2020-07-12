بلدية دبي تسخّر التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بدأت المقاصب التابعة لبلدية دبي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير وأكثرها فاعلية، حيث يتم التعاون مع مجموعة من التطبيقات الذكية لشراء المواشي، دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المقصب، كما تتوفر خدمة التوصيل للمنازل، وتشمل التطبيقات الذكية لطلب الذبائح التي تذبح تحت إشراف البلدية في المقاصب 4 تطبيقات، تطبيق «المواشي» وتطبيق «تركي للذبائح» وتطبيق «شباب الفريج» وتطبيق «ذبائح الدار».

كما يمكن طلب الأضاحي من الجمعيات الخيرية مثل دار البر ودبي الخيرية وهيئة الهلال الأحمر والإحسان الخيرية والشارقة الخيرية وبيت الخير، بالإضافة إلى بنك الإمارات للطعام.

وتحرص مقاصب دبي على بذل كافة الجهود الرامية إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تقليل ساعات الانتظار والسرعة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى حرص المقاصب على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، حيث يأتي التزام المقاصب في الإمارة بمختلف المتطلبات الصحية في المقام الأول.