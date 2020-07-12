«رويترز»: «إن.إم.سي» تدرس إعادة الهيكلة في إطار سوق أبوظبي العالمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان إن شركة «إن.إم.سي هيلث»، لإدارة المستشفيات في الإمارات، «إن.إم.سي للرعاية الصحية»، تدرس التقدم بطلب للدخول في إجراءات إعادة هيكلة وإعلان إفلاس محلياً.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من وضع «إن.إم.سي»، وهي شركة قابضة مسجلة في بريطانيا، تحت الوصاية في إبريل / نيسان، إثر مشاكل بسبب أوضاعها المالية استمرت لأشهر.

وقال المصدران «لرويترز» إن «إن.إم.سي للرعاية الصحية» تبحث خيارات لتقديم الطلب تحت سلطة سوق أبوظبي العالمي الذي له قوانينه الخاصة للإفلاس وإعادة هيكلة الشركات.

وقال أحد المصدرين إن مثل هذه الخطوة ستسهم في وضع إطار للتعرف إلى مطالبات الديون، بينما ينتهي أوصياء «إن.إم.سي هيلث» من نظام ترتيبات مع الدائنين.

وقال مصدر ثالث إن التحرك من خلال سلطة سوق أبوظبي العالمي هو خيار للحصول على حماية قضائية في مواجهة أي إجراءات تنفيذية من جانب الدائنين. ونظام الترتيبات اتفاق ملزم بشأن سداد ديون الشركة، أو جزء منها خلال فترة زمنية محددة.

وامتنع الأوصياء على «إن.إم.سي هيلث»، عن التعقيب لـ«رويترز».

وقالت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي إنها لا تعلق على أي من عملياتها التنظيمية، ولا تكشف علناً عن تعاملاتها مع كيانات خارجية.

وتدير «إن.إم.سي» للرعاية الصحية في الإمارات أكثر من 200 منشأة تشمل مستشفيات، وعيادات، وصيدليات.

ولم تتأثر الكيانات العاملة للشركة بتعيين أوصياء في إبريل/ نيسان واستمرت في تقديم الخدمات.

وقال المصدر الثاني إن من المستبعد أن يتغير الوضع نظراً لحرص الجهات المعنية في الإمارات على ألا تتأثر خدمات المستشفيات في خلال جائحة (كوفيد-19). (رويترز)