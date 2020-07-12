4 جمال تقطع الطريق وتهدد السلامة

أكد المهندس أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ضبط 4 جمال سائبة في منطقة الدقداقة، ضمن ضواحي مدينة رأس الخيمة، أمس الأول (السبت)، بعد أن قطعت الطريق العام في المنطقة، واعترضت طريق السيارات بشكل مباغت، وبصورة بالغة الخطورة، رصدها مواطن بالصور، وتقدم عدد من المواطنين بشكاوى بحق الواقعة.

وأشار الحمادي إلى التجاوب السريع للدائرة مع شكاوى المواطنين، ومبادرتها لتفتيش الطريق العام والمنطقة، حتى القبض على الجمال الأربعة.

كما أشار راشد عزيز الشحي، الذي رصد أحد أصدقائه الإبل، وهي تقطع الشارع وتعترض طريق المركبات، إلى أن الجمال السائبة لا تزال تعبر بعض الطرق، بعد أن تسببت في الفترات الماضية بحوادث قاتلة، أزهقت أرواح البعض، وأصابت البعض الآخر بإصابات وإعاقات وخسائر مادية، تمثلت بتحطيم سياراتهم.

الشحي أوضح أن الجمال الطليقة تعبر أحياناً الطرق السريعة تحديداً، ما يضاعف حجم الخطر، مطالباً بحلول ناجعة وتحرك صارم، عبر وضع قانون يحمينا من هذه الجمال ويردع أصحابها.