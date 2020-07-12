الطلب الصيني على السلع الفاخرة ما زال قوياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محللون إن طلب الصين على السلع الفاخرة والكماليات لم يتراجع كثيراً، على الرغم من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس «كورونا». وأن الصين تجذب أفضل العلامات التجارية من هونج كونج بعد الاحتجاجات العنيفة التي وقعت هناك العام الماضي.

وقدرت شركة «باين» الاستشارية أن المستهلكين الصينيين قد شكلوا في العام الماضي حوالي 35% من 281 مليار يورو (317 مليار دولار) أُنفقت على العلامات الفاخرة، ومعظمها حدث في الخارج أو في هونج كونج.

واليوم وبعد أن منع فيروس «كورونا» معظم الصينيين من السفر، من المنتظر أن يتم شراء المزيد من المنتجات الفاخرة عن طريق الإنترنت.

وتوقعت «باين» أنه في غضون خمس سنوات، سترتفع الحصة الصينية من الإنفاق الفاخر العالمي إلى النصف تقريباً، مقسمة بالتساوي بين الأسواق المحلية والخارجية.

وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 6.8% في الربع الأول، لا يزال الصينيون مستعدين للتسوق وشراء المنتجات الفاخرة. حيث شهدت معظم العلامات التجارية المعروفة مثل «كازوتشي» و«شانيل» و«ديور» وغيرها زيادة في المبيعات بنسبة تراوحت بين 40% و90% في أوائل يونيو/ حزيران من هذا العام.