وفاة شخصين وإصابة 12.. وإصابة آخر في حادثي اصطدام بدبي

توفي شخصان وأصيب 12 بإصابات تفاوتت بين الخفيفة والمتوسطة والبليغة، إثر انحراف حافلة من فئة 14 راكباً واصطدامها بالحاجز الأسمنتي، ثم تدهورها بأحد مسارات شارع الشيخ زايد.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة، تلقت بلاغاً الساعة 8:30 صباحاً، يفيد بوقوع حادث انحراف لحافلة واصطدامها بالحاجز الأسمنتي على شارع الشيخ زايد باتجاه جبل علي عند جسر المنارة، ما أدى إلى تدهورها واستقرارها في أحد مسارات الطريق واشتعال النيران فيها.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ، انتقل مناوبو قسم خبراء المعاينة إلى مكان الحادث لمعاينته، وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فضلاً عن المقدم محمد عبدالله خلفان، مدير إدارة الدوريات، والنقيب يوسف الدويس، رئيس رقباء السير في بر دبي، فيما نظمت الدوريات المرورية السير، وأمنت مكان الحادث لتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها، كما تم أخذ الإجراءات اللازمة، ونُقل المصابون إلى مستشفى راشد لتقديم العلاج.



اصطدام مركبة



وفي حادث منفصل، قال العميد سيف المزروعي، إن بلاغاً ورد إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة الساعة 10:50 صباحاً، باصطدام مركبة خاصة بشاحنة من الخلف في شارع الخوانيج، ما نتح عنه انحشار سائق المركبة وإصابته. وبالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أخرج ونُقل فوراً إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج.

ودعا العميد المزروعي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعات المقررة.