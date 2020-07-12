قلادة تسجل أنماط تناول الطعام

صمم باحثون من كلية الطب بجامعة نورث وسترن الأمريكية، قلادة جديدة تسجل أنماط تناول الطعام، من خلال تحديد وقت وكمية وطريقة التناول، ما يسهم في مساعدة العلماء على فهم العادات الغذائية، ووضع برنامج غذائي صحي لوقف الإفراط في تناول الطعام.

وتحتوي القلادة «نك سنس» على كاميرا صغيرة مزودة بأجهزة استشعار للكشف عن الحركة، مثل العض والمضغ، وتسجيل المدة الزمنية التي استُغرقت في تناول الطعام وكميته، وفقاً لبيان صادر عن الجامعة.

وأشارت الشركة المصنعة إلى أن القلادة تراقب معدل ضربات القلب لمرتديها، إضافة إلى تحديد الوقت الذي يعاني فيه الإجهاد.

وقال البروفيسور نبيل الشرفا، أستاذ مساعد في جامعة نورث وسترن في بيان: «القدرة على تسجيل أنماط تناول الطعام تتيح لأخصائيي التغذية أو حتى الأشخاص العاديين، استخدام التقنية الجديدة لتنظيم وقت تناول الطعام وعدم الإفراط فيه».