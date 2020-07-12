«أطفال الشارقة»: فخورون بتضحيات "خط الدفاع الأول"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرصت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، منذ بداية انتشار فيروس « كورونا » على نشر التوعية الصحية بين أطفال المراكز والجمهور بشكل عام؛ عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام؛ إلى جانب إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن شكرهم ومدى امتنانهم لجهود خط الدفاع الأول وتضحياتهم في ظل هذه الأزمة، فهم يبذلون كل الجهود للحد من انتشاره ويقفون في الصفوف الأمامية ويُسهمون في تحقيق أمن وصحة وسلامة أفراد المجتمع في وطن الإنسانية.وعبر أطفال الشارقة عن فخرهم بجهود خط الدفاع الأول واعتزازهم بالدور البطولي الذي يقومون به في مختلف الميادين لمواجهة الفيروس. وقالت غاية خالد السعدي، من مركز الطفل بخورفكان: أشكر خط دفاعنا الأول لقد عرفنا قدركم ونحن كأطفال من أجل دعمكم سنكون على قدر من المسؤولية ونتقيد بكافة التعليمات التي تصدرها وزارتا الصحة والداخلية حول الالتزام بالمنزل، والتباعد الجسدي، وتجنب الاختلاط مع الآخرين، واتباع الإرشادات الصحية للحفاظ على سلامتنا، وأضافت: أستثمر بقائي في المنزل بين ممارسة الأنشطة عن بعد، والهوايات التي أفضلها، والأنشطة الرياضية وتناول الطعام الصحي؛ ومتابعة البرامج التي تطرحها أطفال الشارقة عن بعد.الطفلة سلامة سيف الطنيجي من مركز الطفل بالذيد؛ أكدت على ضرورة تقديم الدعم والمساندة لخط الدفاع الأول مما يساعد ذلك في تحقيق أهدافهم في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار الفيروس؛ وذلك من خلال الالتزام بالقوانين، والإرشادات، كما يُمكننا أن نجعل بقاءنا في المنزل بطريقة إيجابية ومفيدة لصحتنا وسلامتنا من خلال التخطيط للأنشطة المفيدة لقضاء وقت ممتع، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة لتطوير وتنمية الذات، وفي الختام قدمت الشكر بكلماتها المعبرة قائلة: «شكراً يا من سهرتم لأجلنا؛ شكراً لكل دقيقة تقضونها في العمل من أجلنا؛ شكراً لكل ساعة ضحيتم بها من أجل حماية الأفراد».



اتباع الإرشادات



أحمد عبدالله خميس المزروعي - من مركز الطفل بدبا الحصن، قال: أناشد الأطفال وجميع أفراد المجتمع أن نقف جميعاً لدعم جهود خط الدفاع الأول؛ فيجب علينا التعاون مع الأبطال من خلال اتباع الإرشادات والتوجيهات الحكومية واتخاذ كل التدابير الوقاية والاحترازية لأجل الوطن ولأجل عائلتكم؛ ولدعم حكومتنا الرشيدة؛ كما يجب أن نكون عوناً لبعضنا بعضاً ونساعد الجميع، واختتم حديثه بتوجيه رسالة شكر وعرفان إلى خط دفاعنا الأول الذين هم الركيزة الأساسية بالدولة لمواجهة هذه الجائحة وقال:«نحن عون لكم في أي وقت».

بينما توجه محمد عبدالله النقبي، مركز الطفل بخورفكان، بالدعاء في حديثه قائلاً: «أدعو الله عز وجل أن يحفظ خط دفاعنا الأول على ما قدموه لنا ولجميع الأفراد ولدولتنا الحبيبة». وأضاف: لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام، ونعاهدكم بأن نكون ملتزمين بالحفاظ على سلامتنا والبقاء في المنزل، ونحن كأطفال سنقضي وقتنا في المنزل في قراءة الكتب الهادفة، وتلاوة القرآن، وممارسة الرياضة، واستثمار وقت الفراغ بالمسابقات والأنشطة التي تصقل مواهبنا عبر حسابات التواصل لـ «أطفال الشارقة».