شرطة الشارقة تصدر شهادات الفقدان والإتلاف إلكترونياً

أطلقت إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة خدمة إصدار الشهادات الجنائية، والمرورية كافة، بما فيها خدمة شهادات الفقدان والإتلاف على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة الشارقة www.shjpolice.gov.ae، بالإضافة إلى تفعيل طرق الدفع الإلكترونية والذكية من خلال بطاقة (تحصيل)، أو مختلف بطاقات الائتمان الأخرى، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

جاء ذلك انطلاقاً من حرص شرطة الشارقة على استمرارية تقديم خدماتها وتطوير برامجها وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى ضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، كما يأتي تسهيلاً على المتعاملين للحصول على العديد من الخدمات التي تشهد إقبالاً واسعاً وتمثل أهمية كبيرة لشريحة عريضة من أفراد الجمهور، بدلاً عن الحضور الشخصي إلى مراكز تقديم الخدمة، وبما يتماشى مع التدابير والإجراءات الاحترازية، التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.