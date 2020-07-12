منتخب الملاكمة يشارك في «دولية إسبانيا» تحضيراً لبطولة آسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد مصبح الشبلي المدير الفني لمنتخب الإمارات للملاكمة أن المشاركة في بطولة آسيا في الهند خلال شهر نوفمبر القادم تأتي في مقدمة أولويات المرحلة الراهنة، نظراً لأهميتها كبطولة قارية من ناحية، ولأنها مؤشر لقياس مستوى اللاعبين قبل خوض منافسات جولة باريس التأهيلية لأولمبياد طوكيو، مشيراً إلى أن المنتخب سيتجمع قريباً، ثم يدخل معسكراً مغلقاً يجري تحديد موعده، يليه السفر إلى إسبانيا خلال شهر أكتوبر المقبل للمشاركة في بطولة دولية ودية استعداداً للبطولة الآسيوية.

وقال الشبلي في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات: «بالنسبة لبرنامج منتخب السيدات فإنه مرتبط بمنتخب الرجال لأن بطولة آسيا ستقام للرجال والسيدات، وكذلك بطولة إسبانيا الدولية الودية سنشارك فيها بالرجال والسيدات، كما أن الجولة التأهيلية في باريس ستقام للجنسين أيضاً، ونحن سعداء بأن تكون الإمارات صاحبة الريادة في تأسيس أول منتخب نسائي في منطقة الخليج، ونعترف بأن اللعبة حصلت على دفعة معنوية كبيرة بعد السماح لهن بالمشاركة في المباريات بزي الحجاب وهو الأمر الذي يحسب لأنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي حيث إنه قاد الجهود للحصول على هذه الموافقة من الاتحاد الدولي للعبة».

وعن المسابقات المحلية في الموسم المقبل، قال: «تم اعتماد 3 منافسات ضمن بطولة الدولة للأندية التي تشبه الدوري العام من 3 جولات، بحيث تقام الجولة الأولى في أول سبتمبر في أبوظبي، والثانية في أول أكتوبر بدبي، والثالثة في أول نوفمبر بالفجيرة، ويتم تجميع النقاط في الجولات الثلاث لتتويج الفريق الأعلى نقاطاً بالمركز الأول، وستسهم تلك البطولات في إعداد لاعبي المنتخب لأنهم سيشاركون مع أنديتهم في تلك البطولة، ونحن بانتظار الروزنامة العربية والخليجية للاطلاع عليها واختيار ما يتناسب معنا للمشاركة فيه سواء على مستوى منتخب الرجال أو منتخبات المراحل السنية».

وأضاف: «الجهاز الفني على تواصل دائم مع اللاعبين، الذين خضعوا للفحوص الطبية اللازمة وتم الاطمئنان عليهم، ولم ينقطعوا عن التدريبات البدنية «عن بعد» طوال المرحلة الماضية، ولدينا مفاجأة سارة ستنعكس على أداء ونتائج المنتخب، تتمثل في عودة اثنين من اللاعبين المتميزين إلى التشكيلة الرئيسية، هما ماجد النقبي في وزن 52 كجم، وسلطان النعيمي في وزن 60 كجم، وهما يتدربان حالياً بإحدى صالات دبي بعد تجاوز ظروفهما الخاصة، في انتظار الانضمام للمنتخب بعد السماح بدخول صالة الاتحاد في أبوظبي».

وأكد الشبلي أن صالة اتحاد الإمارات للملاكمة في مدينة زايد الرياضية أكملت جاهزيتها لاستقبال لاعبي المنتخب الوطني، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التعقيم للأجهزة، ووضع اللافتات لتوفير التباعد الاجتماعي، في الوقت نفسه الذي تم اعتماد برنامج التدريبات الكامل للمرحلة المقبلة، وفي انتظار صدور تعميم من مجلس أبوظبي الرياضي بعودة رياضات المرحلة الثالثة للتدريب داخل الصالات، والمنتظر الإعلان عنه خلال أيام قليلة.