إرجاء إطلاق أقمار «ستارلينك» للمرة الثالثة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرجئ مجدداً، وللمرة الثالثة، إطلاق الدفعة العاشرة من أقمار صناعية ضمن كوكبة «ستارلينك» من صنع «سبيس إكس» لتوفير خدمة الإنترنت السريع من الفضاء، وفق ما أعلنت الشركة التي أسسها إلون ماسك.

وغردت مجموعة «سبيس إكس» قبل ساعة من الإقلاع السبت من فلوريدا: «عدلنا عن إطلاق مهمة ستارلينك العاشرة لإتاحة مزيد من الوقت لعمليات تحقق وتدقيق».

وأضافت الشركة ومقرها في كاليفورنيا: «تعمل الفرق على تحديد موعد جديد مناسب لإطلاقها».

وليست هذه المرة الأولى التي تؤجل فيها هذه العملية التي سيوضع بموجبها 57 قمراً صناعياً إضافياً في المدار، فقد سبق أن أرجئت في الثامن من يوليو/تموز الحالي، وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، بسبب الأحوال الجوية غير المواتية.

وفي المجموع، طلبت «سبايس إكس» تراخيص لإطلاق 42 ألف قمر صناعي في الفضاء. وأطلقت أول دفعة من هذه الأقمار الصغيرة في مايو/أيار 2019، وباتت تضم المئات منها.