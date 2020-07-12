شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج العراقي حسين السلمان متأثراً بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
توفي المخرج العراقي حسين السلمان عن عمر ناهز 70 عاماً في مستشفى الكندي بالعاصمة العراقية بغداد، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».
وكان السلمان مر خلال الأيام الثلاثة الماضية بحالة حرجة جداً. ونعت نقابة الفنانين العراقيين الراحل، وأشادت بمنجزاته العديدة التي قدَّمها إلى السينما العراقية خصوصاً وكذلك إلى الثقافة العراقية باعتباره قاصاً وروائياً وناقداً.
كما نعاه الكثير من زملائه على مواقع التواصل الاجتماعي ونشروا صوره وترحموا على روحه. مؤكدين، أن رحيله يعد ضربة موجعة للسينما العراقية، لأنه كان من المخرجين النشطين جداً ولا يمر عام من دون أن يكون له فيلم سينمائي برغم قلة الإمكانات وغياب الدعم من الجهات المعنية.
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