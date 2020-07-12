«الدراجات» يهدي قميص الطواف النسائي لسوق دبي الحرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت نورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات مديرة طواف دبي النسائي الدولي، زياراتها للهيئات والمؤسسات التي قامت برعاية ودعم طواف دبي النسائي الدولي، وقامت أمس بزيارة سوق دبي الحرة يرافقها حارب آل علي مدير العلاقات الدولية باتحاد الدراجات لتقديم قميص الطواف لإدارة سوق دبي الحرة تقديراً لدورها في رعاية ودعم الطواف.

وكان في استقبالهما صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بسوق دبي الحرة، وشينيد السباعي نائبة الرئيس التنفيذي للتسويق، وقدمت نورة الجسمي قميص الطواف إلى صلاح تهلك ونقل تحيات مجلس إدارة اتحاد الدراجات.

وأعرب صلاح تهلك عن سعادته بمبادرة اللجنة المنظمة للطواف وحرصها على تقدير وتكريم سوق دبي الحرة، مشيراً إلى أن دعم ورعاية سوق دبي الحرة للطواف يأتي في إطار الدور الوطني الذي تقوم به مساهمة منها لإنجاح هذا الحدث الرياضي الدولي الذي نظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 17 فريقاً من مختلف دول العالم، وأثنى على الجهود التي يقوم بها اتحاد الدراجات لتطوير اللعبة وانطلاقها للعالمية وتحقيق إنجازات جديدة تشرف الرياضة الإماراتية.