ماكرون يبحث مع باخ استعدادات أولمبياد باريس 2024

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال استقباله لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، ملفات تنظيم فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس 2024، وشملت المباحثات الملفات المتعلقة بالأمور اللوجستية، وجاهزية المنشآت للدورة، علاوة على آخر التطورات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية في مكافحة فيروس «كورونا» والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الفرنسية لحماية الرياضيين من مخاطر انتشار الجائحة التي ألحقت الكثير من الأضرار بالرياضة حول العالم، وأدت لتأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة في طوكيو لتقام العام المقبل2021.

يذكر أن العاصمة الفرنسية كانت فازت بشرف تنظيم أولمبياد 2024، بقرار اللجنة الأولمبية الدولية الذي أعلنته يوم 31 يوليو/تموز عام 2017، كما فازت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بتنظيم نسخة عام 2028، فيما يولي ماكرون جل اهتمامه لجعل نسخة باريس 2024 الأفضل في تاريخ تنظيم الأولمبياد، الحدث الرياضي الأكبر والأضخم في العالم على الإطلاق.