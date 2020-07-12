وذكرت الجهات المعنية بتنظيم الحج في العام الحالي 2020 أن من يدخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات بدون تصريح سيكون في انتظاره تسديد غرامة 10 آلاف ريال، على أنه في حال تكرار المخالفة ستتضاعف العقوبة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
© REUTERS / Zohra Bensemra
وكانت السلطات السعودية قررت إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، فيما أكد وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن أن أعداد الحجاج هذا العام متوقع أن تكون قليلة ومحددة جدا. وقال: إنه "لن يكون هناك حجاج من خارج المملكة".
وفي يوم الاثنين الماضي، نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانا عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيه إنها فتحت باب التقديم لأداء فريضة الحج للأجانب من غير السعوديين المقيمين في المملكة.
وأشارت إلى أن باب التقدم للحج سيكون مفتوحا اعتبارا من 6 يوليو/ تموز الجاري، وحتى يوم 10 يوليو (19 ذو القعدة).
وطالبت الوزارة السعودية أن يكون كل المتقدمين متوافقين مع الشروط الصحية والتنظيمية التي أعلنتها المملكة مسبقا.
© Sputnik /
البروتوكولات الصحية للحج في زمن الكورونا
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبة مالية في انتظار من يدخل مشاعر الحج دون تصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.