عقوبة مالية في انتظار من يدخل مشاعر الحج دون تصريح

وذكرت الجهات المعنية بتنظيم الحج في العام الحالي 2020 أن من يدخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات بدون تصريح سيكون في انتظاره تسديد غرامة 10 آلاف ريال، على أنه في حال تكرار المخالفة ستتضاعف العقوبة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

© REUTERS / Zohra Bensemra

وتم فرض العقوبة المالية في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة فيروس " كورونا " المستجد، وضمان سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء الفريضة في جو صحي آمن.

وكانت السلطات السعودية قررت إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، فيما أكد وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن أن أعداد الحجاج هذا العام متوقع أن تكون قليلة ومحددة جدا. وقال: إنه "لن يكون هناك حجاج من خارج المملكة".

وفي يوم الاثنين الماضي، نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانا عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيه إنها فتحت باب التقديم لأداء فريضة الحج للأجانب من غير السعوديين المقيمين في المملكة.

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وأشارت إلى أن باب التقدم للحج سيكون مفتوحا اعتبارا من 6 يوليو/ تموز الجاري، وحتى يوم 10 يوليو (19 ذو القعدة).

وطالبت الوزارة السعودية أن يكون كل المتقدمين متوافقين مع الشروط الصحية والتنظيمية التي أعلنتها المملكة مسبقا.