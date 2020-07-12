استعدادات كويتية مكثفة لعودة الرحلات التجارية 

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات الحريص جاءت على هامش اجتماعه مع مسؤولي الإدارة العامة الطيران المدني، لمتابعة خطة إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، في أغسطس/آب المقبل.
في إطار تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الواجب اتباعها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الكويتي بهذا الشأن.
وأوضح الحريص أنه يهدف الاطمئنان على آخر المستجدات والاستعدادات الفنية والمهنية للعاملين في المطار، واصفا الإجراءات المتبعة بأنها مطمئنة وسليمة، ووفق الاشتراطات المطلوبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وشدد على أهمية تقديم الخدمات اللازمة للمسافرين بجودة عالية في جميع مباني الركاب، وكذلك التأكد من سلامة التشغيل بكفاءة وانضباط في كل القطاعات التشغيلية وفق المعايير الصحية.
وقام الحريص عقب الاجتماع بجولة تفقدية في مباني المطار، للوقوف على استعدادات الطيران المدني لعودة الرحلات التجارية، وللاطلاع على سير العمل في القطاعات التشغيلية المختلفة.
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