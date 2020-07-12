ويظهر مقطع الفيديو الضابط السوري وهو يقول لعسكري سوري: "أفهمه ما قلته لك، إن عادوا غدا سأحرق الدورية بمن فيها"، وما كان من العربات الأمريكية إلا أن عادت أدراجها دون أي ممانعة.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال ضخمة من قبل روادها، وأوضح المغردون أن الواقعة حدثت في ريف تل تمر في قرية المنسف.
يذكر أن دمشق أعلنت رسميا في وقت سابق أن وجهة الجيش السوري بعد تحرير إدلب ستكون شرق الفرات الذي تسيطر على مساحات واسعة منه فصائل "قسد" المدعومة من الجيش الأمريكي الذي ينتشر بالقرب من حقول النفط في شمالي شرق سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر ضابط سوري يهدد جنود أمريكيين: إن عدتم سأحرق الدورية بمن فيها.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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