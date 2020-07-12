ضابط سوري يهدد جنود أمريكيين: إن عدتم سأحرق الدورية بمن فيها.. فيديو

ويظهر مقطع الفيديو الضابط السوري وهو يقول لعسكري سوري: "أفهمه ما قلته لك، إن عادوا غدا سأحرق الدورية بمن فيها"، وما كان من العربات الأمريكية إلا أن عادت أدراجها دون أي ممانعة.

​وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال ضخمة من قبل روادها، وأوضح المغردون أن الواقعة حدثت في ريف تل تمر في قرية المنسف.

يذكر أن دمشق أعلنت رسميا في وقت سابق أن وجهة الجيش السوري بعد تحرير إدلب ستكون شرق الفرات الذي تسيطر على مساحات واسعة منه فصائل "قسد" المدعومة من الجيش الأمريكي الذي ينتشر بالقرب من حقول النفط في شمالي شرق سوريا.