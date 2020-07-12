وقال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن عزل المصابين سيكون في منطقة البحر الميت، حسب صحيفة "السوسنة" الأردنية. وتابع الوزير أن المنطقة الجديدة تتسع لـ350 شخصا، ولكل مصاب "غرفة خاصة بها تلفزيون وتكييف وانترنت لاسلكي". وغير الأردن من استراتيجية التعامل مع مصابي كورونا، لكي يتم فتح المستشفيات أمام المواطنين. ويصل عدد مصابي كورونا في الأردن إلى 1176 إصابة. Advertisements © Sputnik / كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يغير استراتيجية عزل مصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.