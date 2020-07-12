مفاجأة في شاحنة مخصصة لنقل الأسماك كانت متجهة للحديدة.. فيديو

ونشر حساب المركز الإعلامي على يوتيوب، مقطعا مصورا للشاحنة، مشيرا إلى أن الدوريات الأمنية التابعة للواء الـ11 عمالقة، تمكنت، مساء أمس السبت، من ضبط الشاحنة وعلى متنها كميات كبيرة من الذخائر والقذائف المدفعية في أحد الحواجز الأمنية التابعة للواء في مربع النُجيبة جنوب مديرية حيس.

وقال إن الشاحنة كان تحمل 122 صفيحة ذخائر وقذائف هاون، وكانت في طريقها مدينة الحديدة.

وقال مصدر أمني لموقع "نافذة اليمن" إن الشاحنة مخصصة لنقل الأسماك لكنها كانت تحمل على متنها كميات كبيرة من الذخائر والقذائف المدفعية.

وأضاف المصدر إلى أفراد الدورية أن "كشفوا العملية الإرهابية، بعد عملية تفتيش دقيقة وهو ما يتم العمل به مع كافة الشاحنات وخاصة التي يتم الاشتباه بها"، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر الضبط مع ما تم ضبطه من الذخائر والقذاف المدفعية وإستكمال الإجراءات اللازمة.