شكرا لقرائتكم خبر عن انتحال صفة رجل أمن وسرقة أموال ومجوهرات بالملايين.. ضبط تشكيل عصابي خطير بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكنت – بفضل الله -، من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ثمانية أشخاص (ستة مواطنين واثنين من الجنسية الأثيوبية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل)، لتورطهم بدخول منزل مقيم بحي المنار في الرياض.

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وأوضح المتحدث الأمني أن المتهمين قاموا بانتحال صفة رجال أمن واحتجزوا المقيم وأفراد أسرته، وسرقة خزنة بها مبلغ مالي يقدر ب (2.300.000) ريال، ومصوغات ذهبية بقيمة (250.000) ريال.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بإحدى الاستراحات بحي القادسية، وضبط بحوزة أحدهم مبلغ (35.000) ريال، وأربعون قطعة (مصوغات ذهبية) و (28.000) قرص امفيتامين المخدر، وقطع من مادة الحشيش المخدر، و (6) قوارير مسكر، و (15) جهاز جوال، و (3) كاميرات، وجهاز اتصال لاسلكي، و (8) أسلحة نارية متنوعة، وكمية من الأظرف النارية الفارغة، كما ضُبطت المركبة المستخدمة في الحادثة.

وجرى إيقاف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.