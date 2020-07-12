شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تعلن نتائج فرز طلبات الحج للمتقدمين من 160 جنسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، الانتهاء منمن فرز طلبات الحج لعام 1441 هـ إلكترونيًا للمتقدمين من 160 جنسية.

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وقالت وزارة الحج، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: إنه وفقًا لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة و حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن، تم بحمد الله الإنتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441 هـ الكترونيًا للمتقدمين من 160 جنسية”.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي لاختيار من سيؤدون فريضة الحج نسأل الله أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً .