شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تعلن نتائج فرز طلبات الحج للمتقدمين من 160 جنسية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، الانتهاء منمن فرز طلبات الحج لعام 1441 هـ إلكترونيًا للمتقدمين من 160 جنسية.
وقالت وزارة الحج، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: إنه وفقًا لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة و حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن، تم بحمد الله الإنتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441 هـ الكترونيًا للمتقدمين من 160 جنسية”.
وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي لاختيار من سيؤدون فريضة الحج نسأل الله أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً .
ويمكن الاستعلام عن المقبولين لأداء الحج هذا العام عبر الرابط: (اضغط هنــا).
كانت هذه تفاصيل خبر «الحج والعمرة» تعلن نتائج فرز طلبات الحج للمتقدمين من 160 جنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.