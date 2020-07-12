شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً بتداولات تجاوزت 5.4 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأحد، مرتفعًا 14.91 نقطة ليقفل عند مستوى 7431.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 303 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 258 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات شمس، عسير، المراكز، العقارية، وزجاج الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مشاركة ريت، ولاء، ملاذ للتأمين، بروج للتأمين، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.90%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، الأسماك، زين السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، الأسماك، أرامكو السعودية، والمراكز هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 59.24 نقطة ليقفل عند مستوى 8270.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 227 ألف سهم تقاسمتها 908 صفقات.